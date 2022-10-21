هل سمعت بـ"الهبات الساخنة"؟ هذا ما عليك فعله قبل أن تواجه أعراضها!

وكشفت نتائج الدراسة أنه يبدو أن الهبات الساخنة المقاسة فسيولوجيًّا مرتبطة بالتغيرات القلبية الوعائية، التي تحدث مبكرًا في سن اليأس. كما أشارت العديد من الدراسات إلى أن الهبات الساخنة يمكن أن تحدث في وقت أبكر مما كان يُعتقد سابقًا. على سبيل المثال، تشير الدراسات إلى أن الهبات الساخنة قد تبدأ خلال سنوات الإنجاب المتأخرة وليس خلال فترة انقطاع الطمث. أظهرت الدراسات أيضًا أن الهبات الساخنة يمكن أن تستمر أكثر من عقد.