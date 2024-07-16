7 فوائد وتحذير.. "سعود الطبية": حليب الأم غذاء مثالي للرضيع لينمو بصحة

وأوضحت المدينة أن هناك 8 فوائد للرضاعة الطبيعية، تتمثل في احتوائه على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الطفل، خاصة في الأشهر الستة الأولى، إضافة إلى عوامل تحمي الطفل في ظل تطور جهازه المناعي، كما أنه يساعد على مقاومة العدوى والمرض حتى في أوقات لاحقة من حياة الطفل.