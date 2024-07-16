7 فوائد وتحذير.. "سعود الطبية": حليب الأم غذاء مثالي للرضيع لينمو بصحة

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية حليب الأم في النمو الصحي للرضيع، مشيرة إلى أنه الغذاء المثالي للطفل؛ لاحتوائه على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها.
وأوضحت المدينة أن هناك 8 فوائد للرضاعة الطبيعية، تتمثل في احتوائه على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الطفل، خاصة في الأشهر الستة الأولى، إضافة إلى عوامل تحمي الطفل في ظل تطور جهازه المناعي، كما أنه يساعد على مقاومة العدوى والمرض حتى في أوقات لاحقة من حياة الطفل.
وتشمل فوائد حليب الأم كذلك التقليل من خطر السمنة على المدى البعيد، والمساعدة على تطوير العينين والدماغ وأنظمة الجسم الأخرى، وتطوير الفك من خلال الرضاعة الطبيعية.
وأضافت المدينة في إنفوجراف، نشرته أمس، بأن الأطفال الذين تمتعوا برضاعة طبيعية في طفولتهم يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء.
وحذرت من إعطاء الطفل أي شيء سوى حليب الأم خلال الأشهُر الستة الأولى.