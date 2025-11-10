تحذير طبي صادم.. دراسة بريطانية: مسكنات الألم قد تزيد معاناة مرضى الصداع المزمن!

تشخيص دقيق وعلاج متخصص

ويؤكد الأطباء أن التشخيص الدقيق يتطلب، تاريخًا طبيًا مفصلًا، وفحصًا سريريًا دقيقًا والاحتفاظ بمذكرة يومية للصداع يركز العلاج على التوقف التدريجي عن الأدوية تحت إشراف طبي، واتباع علاجات وقائية، مع إدخال تغييرات في نمط الحياة.