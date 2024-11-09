لكل أمٍ.. تعرّفي على أفضل المشروبات التي تعزّز مناعة أطفالك

وبخصوص أسوأ المشروبات للأطفال، حذّر الموقع من المشروبات الغازية المنكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لذلك فهي تضر بصحة الأطفال، خاصة إذا تمّ تناولها بشكلٍ متكررٍ، كما أنها تهدّد صحة طفلك وقد يواجه بسببها العديد من المشكلات الصحية، كما تحتوي هذه المشروبات على مادة الكافيين، كما تحتوي بعض المشروبات على منبّهات ضارّة بالجسم، ويمكن أن تتداخل هذه المنبهات مع دورة النوم وتتسبّب في حدوث اضطراباتٍ في النوم لدى طفلك.