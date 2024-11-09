لكل أمٍ.. تعرّفي على أفضل المشروبات التي تعزّز مناعة أطفالك

كشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن أفضل وأسوأ المشروبات فيما يتعلق بصحة الطفل، حيث يجب أن تحرص الأم على سلامة النظام الغذائي للأطفال من أجل تعزيز نظام المناعة لديهم.
وبحسب الموقع، يأتي الماء في مقدمة أفضل المشروبات، فهو مشروبٌ أساسي ومثالي للأطفال وللكبار على حدٍ سواء، لأنه يحافظ على رطوبة أجسامهم دون إضافة أيّ سكرٍ أو سعرات حرارية.
كما يعدّ الحليب مصدراً جيداً للكالسيوم والبروتين وفيتامين (د) الذي يساعد على نمو العظام لدى الأطفال، وإذا كان الطفل يعاني عدم تحمُّل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان، يمكن استشارة طبيب الأطفال لاختيار بديلٍ للحليب، مثل حليب اللوز أو الشوفان وهما أيضا بديلين جيدين؛ إذا كان الطفل يعاني عدم تحمُّل اللاكتوز.
وأشار الموقع إلى أن عصائر الفاكهة الخالية من السكر بنسبة 100% تعد خياراً صحياً للأطفال ومع ذلك، لا تزال تحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، ويجب تناولها بكميات صغيرة جداً، كما أن عصائر الفاكهة غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة؛ ما يجعلها مغذية ومرطبة.
كذلك يعد مشروب الأعشاب، مثل البابونج والنعناع، مفيداً لصحة الأطفال خاصة إذا تمّ تقديمه دافئاً دون أي محليات إضافية.
وبخصوص أسوأ المشروبات للأطفال، حذّر الموقع من المشروبات الغازية المنكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لذلك فهي تضر بصحة الأطفال، خاصة إذا تمّ تناولها بشكلٍ متكررٍ، كما أنها تهدّد صحة طفلك وقد يواجه بسببها العديد من المشكلات الصحية، كما تحتوي هذه المشروبات على مادة الكافيين، كما تحتوي بعض المشروبات على منبّهات ضارّة بالجسم، ويمكن أن تتداخل هذه المنبهات مع دورة النوم وتتسبّب في حدوث اضطراباتٍ في النوم لدى طفلك.
وحذّر الموقع كذلك من المشروبات الرياضية التي يتم الترويج لها باعتبارها صحية، لكنها تحتوي على مستويات غير عادية من السكر والألوان الصناعية، وهي مناسبة للأطفال فقط إذا كانوا يمارسون تمارين مكثّفة وثقيلة.
وأشار إلى خطورة الحليب المنكه؛ لأن هذه المشروبات ليست خياراً صحياً للأطفال؛ كونها تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والنكهات التي تسبّب السمنة، يجب تناول الحليب العادي غير المنكه والأمر نفسه ينطبق على الزبادي.