"يوتيوب" أم "تيك توك".. أيهما أخطر على طفلك؟ هذا ما عليك فعله!

وأوضحت لجنة رائدة من أطباء القلب في الولايات المتحدة الأمريكية، أن مدة النوم ضرورية جدًّا ضمن قائمة الخطوات الأساسية للحفاظ على صحة القلب، وقال رئيس جمعية القلب الأمريكية الدكتور دونالد لويد جونز: إن هذه الخطوة هي نتاج أحدث الأبحاث حول عوامل الخطر لأمراض القلب.

ويشير الباحثون بجمعية القلب الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، هم الأكثرُ عرضة للإصابة بأمراض القلب وكذلك ارتفاع ضغط الدم والسمنة، وأن الحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، يقيهم مشاكل قلبية كثيرة.