"الغذاء والدواء" تستعرض مراحل عمل اللقاح لتحفيز الجهاز المناعي

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن اللقاح يعمل بعدة مراحل لتحفيز الجهاز المناعي وإنتاج الأجسام المضادة لحماية الجسم من الأمراض.
وقالت الهيئة: يعمل اللقاح عن طريق حقن الميكروب المراد التحصين ضده بصورة كائن مضعّف أو ميت في جسم الإنسان، ويتعرف الجهاز المناعي على أجزاء اللقاح كمواد غريبة، ويبدأ الجسم في إنتاج الأجسام المضادة بغرض التجهيز للاستجابة السريعة في حال مهاجمة الميكروب الحقيقي له مستقبلًا.
وأضافت: قد يحتاج الجسم إلى أكثر من جرعة كي يصنع أجسامًا مضادة كافية لمكافحة المرض.
وأشارت "الهيئة" إلى أن الجهاز المناعي يحتاج عادة إلى فترة تتراوح ما بين 2 إلى 3 أسابيع لتكتمل العملية.