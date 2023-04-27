"الغذاء والدواء" تستعرض مراحل عمل اللقاح لتحفيز الجهاز المناعي

وقالت الهيئة: يعمل اللقاح عن طريق حقن الميكروب المراد التحصين ضده بصورة كائن مضعّف أو ميت في جسم الإنسان، ويتعرف الجهاز المناعي على أجزاء اللقاح كمواد غريبة، ويبدأ الجسم في إنتاج الأجسام المضادة بغرض التجهيز للاستجابة السريعة في حال مهاجمة الميكروب الحقيقي له مستقبلًا.