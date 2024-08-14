4 نصائح لتعويد الطلاب على النوم المبكر يبرزها "الضمان الصحي"

قدّم مجلس الضمان الصحي، مجموعة من النصائح للتعود على النوم المبكر لطلاب المدارس بشكل صحي وسليم.
وأوضح الضمان الصحي أن الالتزام بجدول نوم منتظم من خلال تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ يوميًّا حتى في عطلة نهاية الأسبوع، خطوة ضرورية.
وحث على ضرورة خلق بيئة نوم مريحة، والتأكد من أن غرفة النوم مظلمة وهادئة ودرجة حرارتها مناسبة، وتقليل التعرض للشاشات قبل النوم بإبعاد الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب قبل ساعات من الذهاب للنوم.
ونصح بتجنب تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم من خلال تقليل تناول الأطعمة الدسمة والمشروبات المحتوية على الكافيين في المساء.