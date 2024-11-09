أبرزها الوجبة الخفيفة قبل النوم.. 5 نصائح تساعدك على الاستيقاظ مبكراً دون معاناة

من المعروف أن تناول طعامٍ خفيفٍ والنوم مبكراً من أفضل الأشياء التي يمكن للشخص القيام بها للاستيقاظ مبكراً كل صباح.
ويعد تناول وجبة ثقيلة قبل النوم يمكن أن يعطل دورة نومك، لذلك حاول تناول عشاءٍ خفيفٍ يساعدك على النوم ويجنّبك الأرق، كما يساعدنا الذهاب إلى الفراش مبكراً أيضاً على الاستيقاظ ونحن نشعر بالراحة.
ووفقاً للموقع الوطني الأمريكي، فإن الحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم هو الأمثل لمعظم البالغين، لذلك خطط لذلك، وحدّد روتيناً للاسترخاء قبل ساعة من النوم، من خلال تخفيف الأضواء وتجنَّب التعرُّض المُفرط للشاشات وتناول مشروباً مهدئاً للمساعدة على الاسترخاء والنوم.
ونقلت "اليوم السابع" القاهرية، أن الاستيقاظ مبكراً يغيّر مسار حياتنا للأفضل فيما يتعلق بالإنتاجية والرفاهية العقلية والصحية على حد سواء، لكن يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التخلص من عادة النوم في وقتٍ متأخرٍ، لذلك إذا كنت تحاول أن تصبح شخصاً صباحياً، وتبدأ يومك بالطاقة والإيجابية، فإن بعض التعديلات الصغيرة يمكن أن تصنع العجائب، وفقاً لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".
وهنا يكشف الموقع عن 5 نصائح يمكنك اعتمادها لتعزيز نشاطك في الصباح والاستيقاظ مبكراً منها:
من المغري أن تضغط على زر الغفوة في المنبّه الخاص بك أو الموبايل وتعود إلى استكمال نومك، لكن إبقاء المنبّه في مكانٍ آخر من الغرفة بعيداً عنك قد يُجبرك على الاستيقاظ من سريرك لإيقافه، ويساعد هذا الإجراء البسيط على تقليل الخمول ويدفعنا إلى الالتزام بالاستيقاظ، حيث إن التحرُّك لإيقاف المنبّه، يخدع الدماغ ليظل مستيقظاً بدلاً من العودة إلى النوم، لكن احرص على استخدام نغمة تنبيه عالية يصعب تجاهلها.
من المهم للغاية مقاومة الرغبة في العودة للسرير مرة أخرى لاستكمال النوم، والتي يمكن أن تؤخّرنا عن أداء مهامنا في الصباح، لذلك فإن التخلي عن هذه العادة قد يساعد على إرسال إشارة إلى الدماغ بأن الوقت قد حان لبدء اليوم، ويعد الاتساق مهماً جداً في بناء هذه العادة، وكلما قاومنا العودة إلى السرير، أصبح من الأسهل علينا البقاء مستيقظين.
قد يبدو الاستحمام بالماء البارد أمراً مرهقاً، لكنها طريقة رائعة لإيقاظ نفسك، وتزيد صدمة الماء البارد من تدفق الدم، وتنعش العقل، وتضعنا في حالة تأهب سريعاً، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Lifestyle Medicine عام 2020، فإن التعرُّض للبرد ينشّط جهازك العصبي، مما قد يعزّز الحالة المزاجية ومستويات الطاقة طوال اليوم، حتى إن غسل الوجه بالماء البارد يمكن أن يحدث فرقاً في إيقاظ جسمك وعقلك.
تناول طعاماً خفيفاً واذهب إلى الفراش مبكراً في الليلة السابقة، من أفضل الأشياء التي يمكن للمرء القيام بها للاستيقاظ مبكراً وهو الاستعداد في الليلة السابقة.
من المغري تعويض النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن النوم في وقتٍ متأخرٍ من الليل قد يعطل إيقاع الجسم؛ ما يجعل من الصعب الاستيقاظ مبكراً في أيام الأسبوع التالية، بدلاً من ذلك، حاول الحفاظ على وقت استيقاظ ثابت، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، ما يساعد الجسم على الدخول في إيقاعٍ ثابت، وقد تبدو هذه العادة صعبة في البداية، لكن بمرور الوقت، تجعل الاستيقاظ مبكراً أمراً طبيعياً، لذلك خطّط لأنشطة صباحية ماتعة في عطلات نهاية الأسبوع لتحفيز نفسك على الاستيقاظ في الوقت نفسه.