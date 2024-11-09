أبرزها الوجبة الخفيفة قبل النوم.. 5 نصائح تساعدك على الاستيقاظ مبكراً دون معاناة

من المغري تعويض النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن النوم في وقتٍ متأخرٍ من الليل قد يعطل إيقاع الجسم؛ ما يجعل من الصعب الاستيقاظ مبكراً في أيام الأسبوع التالية، بدلاً من ذلك، حاول الحفاظ على وقت استيقاظ ثابت، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، ما يساعد الجسم على الدخول في إيقاعٍ ثابت، وقد تبدو هذه العادة صعبة في البداية، لكن بمرور الوقت، تجعل الاستيقاظ مبكراً أمراً طبيعياً، لذلك خطّط لأنشطة صباحية ماتعة في عطلات نهاية الأسبوع لتحفيز نفسك على الاستيقاظ في الوقت نفسه.