تصل للوفاة المبكرة.. دراسة تكشف تأثيرات "مدمرة" لاضطرابات النوم

وفي هذا الصدد، أوضح الباحث المختص في أمراض القلب والعلوم العصبية في مدرسة الطب بـ"ماونت سيناي" في نيويورك، كاميرون ماكالبين، أنه عندما يمتد الأرق لستة أسابيع، فإن تلك التغيرات السيئة تبدأ في الحصول بجسم الإنسان، مشيراً إلى أن هذين العاملين؛ أي زيادة تلك الخلايا وحصول تغيرات في حمضها النووي، يزيدان من عرضة الجسم للإصابة بأمراض القلب.