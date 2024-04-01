تناول الأطعمة المقلية في "وجبة السحور".. تبعات سلبية وهنا تحذير طبي

وأشار إلى أن البعض يتبع عادات غذائية خاطئة عند تناول وجبة السحور، ومن أبرزها تناول الأطعمة المقلية، وهذا الأمر يعد من العادات السلبية، وغير الصحية، التي تعرّضك لعسر الهضم، وتتسبّب في زيادة الوزن، ومشكلات في المعدة والقولون، وتزيد من شعورك بالعطش في اليوم التالي.