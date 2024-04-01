تناول الأطعمة المقلية في "وجبة السحور".. تبعات سلبية وهنا تحذير طبي

يتبع عديدٌ من الأشخاص عادات خاطئة عند تناولهم وجبة السحور، وهذا يؤثر في صحة الجهاز الهضمي، وأيضاً يؤثر في الصحة بشكلٍ عام.
ومن ضمن هذه العادات الخاطئة -وفق "اليوم السابع"- تناول المقليات خلال وجبة السحور.
وأكّد الدكتور محمد علي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب الزقازيق بمصر، أن وجبة السحور من أهم الوجبات التي يجب القيام بالتحضير لها بطريقة مميزة؛ أي يجب أن تصبح غنية بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي يحتاج إليها خلال ساعات الصيام.
وشدّد الدكتور علي؛ على ضرورة تناول الخضراوات؛ كالخيار والخس في وجبة السحور، إضافة إلي الأجبان، وبالتأكيد الفول، والبيض، فجميعها أطعمة صحية غنية بجميع العناصر الغذائية المميزة والمهمة للجسم خلال ساعات الصيام.
وأشار إلى أن البعض يتبع عادات غذائية خاطئة عند تناول وجبة السحور، ومن أبرزها تناول الأطعمة المقلية، وهذا الأمر يعد من العادات السلبية، وغير الصحية، التي تعرّضك لعسر الهضم، وتتسبّب في زيادة الوزن، ومشكلات في المعدة والقولون، وتزيد من شعورك بالعطش في اليوم التالي.
ولترطيب الجسم، والحد من الإصابة بالجفاف، أوصي استشاري السمنة والنحافة، بضرورة تناول كميات وفيرة من الماء، لترطيب الجسم، من أذان المغرب حتى الفجر.