تعرف على أفضل المشروبات لتخفيض كثافة الدم

وقالت الخبيرة في حديث تلفزيوني: ترقق الدم ضروري للوقاية من تجلط الدم، وكل كيلوغرام من وزن الجسم يجب أن يحصل على ما لا يقل عن 33 ملليلتر من السوائل، لذلك أنصح بشرب الماء الاعتيادي.