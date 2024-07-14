"طبّقها وعش بصحة".. 5 خطوات تقودك للالتزام بعادات صحية جديدة

وتابعت "صحة جدة"، أن الابتعاد عن المشتّتات بتجنُّب الأشياء التي تجعل التزامك صعباً، مثل الأحذية غير المريحة عند المشي، واختيار أشخاص "أصدقاء" يشاركونك الهدف يضمن التسلية والدعم، ومكافأة النفس عند إحراز تقدُّم، والصبر للوصول إلى التأقلم، من الأمور المهمة لبدء عادات صحية والالتزام بها.