"طبّقها وعش بصحة".. 5 خطوات تقودك للالتزام بعادات صحية جديدة

نصحت "صحة جدة" بمجموعة من العادات الصحية يؤدي الالتزام بها إلى حياة سليمة.
وقالت "الصحة": "كل خطوة تقرّبك لاكتساب عادة وصحة.. اطلع عليها وطبّقها اليوم وعش بصحة".
وأضافت في إنفوجراف لها اليوم "حدّد الهدف واجعله قابلاً للتحقيق، مثل المشي يومياً لمدة 30 دقيقة".
وتابعت "صحة جدة"، أن الابتعاد عن المشتّتات بتجنُّب الأشياء التي تجعل التزامك صعباً، مثل الأحذية غير المريحة عند المشي، واختيار أشخاص "أصدقاء" يشاركونك الهدف يضمن التسلية والدعم، ومكافأة النفس عند إحراز تقدُّم، والصبر للوصول إلى التأقلم، من الأمور المهمة لبدء عادات صحية والالتزام بها.