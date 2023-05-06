إيجابياتها "وهم".. ممارسات شائعة يفعلها كثيرون تدمّر الأسنان

ومع ذلك قال طبيب الأسنان: إن هناك نقصًا في دراسات الأمان والفعالية التي تدعم هذه الحشوات. والمشكلة الرئيسية في هذا العلاج هي أن المعدن غير مستقر؛ ما يؤدّي إلى إطلاق بخار الزئبق في الفم.