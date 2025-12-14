لمرضى ضغط الدم المنخفض.. تقرير: هذه الأطعمة تحميك من الدوخة والإغماء

يُبرز تقرير طبي كيف يُعد ضبط النظام الغذائي خطوة أساسية لمرضى ضغط الدم المنخفض، الذين يعانون من اضطرابات الدورة الدموية مثل الدوخة والإرهاق عند الوقوف المفاجئ. حيث "يمكن لاختيار الأطعمة المناسبة أن يساعد على رفع ضغط الدم بطريقة طبيعية، إضافة إلى تحسين مستويات الطاقة وجودة الحياة اليومية"، حسب التقرير.
أطعمة مفضلة لتعزيز الضغط والطاقة
في تقرير نشرته شركة Vinmec الطبية، تشمل الأطعمة الغنية بالصوديوم الطبيعي مثل المكسرات المملحة والزيتون، والسوائل كالماء والعصائر الطبيعية لزيادة حجم الدم. كما يُنصح بالبوتاسيوم والمغنيسيوم من الموز، السبانخ، والبطاطا، إضافة إلى البروتينات الصحية (بيض، سمك) والكربوهيدرات المعقدة (شوفان، خبز أسمر) لاستقرار الضغط وتجنب الهبوط.
ما يجب تجنبه للحفاظ على التوازن
الابتعاد عن الإفراط في الكافيين، الدهون المشبعة، والوجبات الكبيرة، مع تجنب الوقوف المفاجئ. يُحذر التقرير: "الإفراط في الكافيين قد تسبب زيادة مؤقتة تليها انخفاض مفاجئ".
نصائح عملية للسيطرة اليومية
تناول وجبات صغيرة متكررة، إضافة ملح معتدل، وزيادة السوائل. "اتباع نظام غذائي متوازن مع مراقبة ضغط الدم بانتظام، والالتزام بتعليمات الطبيب، يُعدان أفضل وسيلة للسيطرة".