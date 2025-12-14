لمرضى ضغط الدم المنخفض.. تقرير: هذه الأطعمة تحميك من الدوخة والإغماء

يُبرز تقرير طبي كيف يُعد ضبط النظام الغذائي خطوة أساسية لمرضى ضغط الدم المنخفض، الذين يعانون من اضطرابات الدورة الدموية مثل الدوخة والإرهاق عند الوقوف المفاجئ. حيث "يمكن لاختيار الأطعمة المناسبة أن يساعد على رفع ضغط الدم بطريقة طبيعية، إضافة إلى تحسين مستويات الطاقة وجودة الحياة اليومية"، حسب التقرير.