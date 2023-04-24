تجربة الفئران جادت بنتائجها.. علماء يكتشفون سر تحسن الصحة مع الصيام

وتشير مجلة "Nature Communications" إلى أنه حتى بعد وقت قصير من الصوم ينشّط الدماغ إنتاج هرمون كورتيكوستيرويد، الذي يبدأ الالتهام الذاتي في الكبد. هذه العملية مسؤولة عن تدمير الجزيئات المعيبة أو التالفة، والتي تتم إزالتها من الخلايا، مع توليد طاقة جديدة. مع العلم بأنه حتى الآن، كان يُفترض أن خلايا الكبد نفسها تبدأ عملية البلعمة الذاتية عندما تشعر بالحاجة إلى طاقة إضافية.