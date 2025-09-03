حياتنا حياتنا

في دراسة شملت أكثر من 14 مليون شخص: تشابه بين الأزواج في تسعة اضطرابات نفسية على مدى قرن تقريبًا

باحثون من تايوان والدنمارك والسويد يؤكدون أن العوامل الوراثية والبيئية والتزاوج الانتقائي تلعب دورًا حاسمًا