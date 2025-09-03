في دراسة شملت أكثر من 14 مليون شخص: تشابه بين الأزواج في تسعة اضطرابات نفسية على مدى قرن تقريبًا

كشفت دراسة شاملة متعددة الجنسيات، شملت أكثر من 14 مليون فرد، عن وجود تشابه واضح بين الأزواج في تسعة اضطرابات نفسية، وهو نمط ظل ثابتًا عبر نحو 90 عامًا. ووفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس"، شارك باحثون من تايوان والدنمارك والسويد في إعداد الدراسة المنشورة بمجلة "سلوك الإنسان الطبيعي"، بهدف قياس الارتباطات بين الأزواج وتحليل استقرارها عبر الثقافات والأجيال.
حللت الدراسة ما يقرب من خمسة ملايين زوج من تايوان، وأكثر من نصف مليون من الدنمارك، وسبعمائة ألف من السويد، وشملت حالات تتراوح بين 1.4 مليون لاضطراب الاكتئاب الشديد و31 ألفًا لفقدان الشهية العصبي. وأظهرت النتائج تشابهًا إيجابيًا بين الزوجين في معظم الاضطرابات، مع بعض الاستثناءات لاضطراب الوسواس القهري وفقدان الشهية العصبي واضطراب ثنائي القطب.
وأوضحت التحليلات أن خطر الإصابة يرتفع داخل الأسرة عندما يكون كلا الوالدين مصابَين بالفصام أو الاكتئاب الشديد أو اضطراب ثنائي القطب أو اضطراب تعاطي المخدرات. كما أظهرت البيانات توافقًا بين التباين الجيني ونتائج دراسات الجينوم، ما يشير إلى دور مزدوج للعوامل الوراثية والتزاوج الانتقائي في انتقال السمات النفسية.
وتؤكد الدراسة أن العوامل الوراثية والبيئية مجتمعة تشكل أساسًا لتطور هذه الاضطرابات، داعية إلى توسيع الأبحاث الجينية لفهم أنماط التزاوج غير العشوائي وتأثيرها على الصحة النفسية عبر الأجيال.