الوصفة والعدوى.. أهم الأسئلة الشائعة عن المضادات الحيوية يجيب عنها "صحي القصيم"

كشف تجمع القصيم الصحي، عن أهم الأسئلة الشائعة عن المضادات الحيوية، وقدّم إجابات واضحة عنها.
وأكد التجمع، عبر إنفوجراف معلوماتي، أنه لا يجب إيقاف المضاد الحيوي إلا بعد استكمال الوصفة الطبية كاملة وحتى يشعر المريض بالتحسن.
وفي رد على تساؤل "هل يجب عليّ مراجعة الطبيب قبل تناول المضاد الحيوي؟"، قال "صحي القصيم": "نعم؛ حيث إن الطبيب المختص هو المسؤول عن وصف المضاد الحيوي طِبقًا للحالة الصحية، وإعطاء المريض إرشادات عن كيفية استخدامه".
وفي إجابة عن سؤال آخر جاء فيه "لماذا لا أشعر بالتحسن على الرغم من تناول المضاد الحيوي عند إصابتي بالإنفلونزا؟"، أشار التجمع إلى أن التحسن لا يحدث في هذه الحالة لأن الإنفلونزا عدوى فيروسية، والمضاد الحيوي يعالج العدوى البكتيرية فقط.