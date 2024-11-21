الوصفة والعدوى.. أهم الأسئلة الشائعة عن المضادات الحيوية يجيب عنها "صحي القصيم"

وفي إجابة عن سؤال آخر جاء فيه "لماذا لا أشعر بالتحسن على الرغم من تناول المضاد الحيوي عند إصابتي بالإنفلونزا؟"، أشار التجمع إلى أن التحسن لا يحدث في هذه الحالة لأن الإنفلونزا عدوى فيروسية، والمضاد الحيوي يعالج العدوى البكتيرية فقط.