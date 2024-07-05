استشارية بطب الأسرة تسلط الضوء على الفوائد المتعددة للتبرع بالدم

وأضافت: هناك فوائد دينية للتبرع بالدم، حيث تحصل على الثواب والأجر من الله، ثانيًا تتحسن الحالة النفسية للشخص بمجرد التبرع من الدم، كما أنك عندما تتبرع بالدم فأنت تتخلص من الكميات القديمة ويتم إفراز كميات جديدة وتكون لها كفاءة وظيفية أفضل، وهو ما ينعكس على تحسين الدورة الدموية والانتباه والتركيز، كما أن الأشخاص الذين يتبرعون بالدم بشكل دوري أقل عرضة للإصابة بالجلطات الدماغية والسكتات القلبية وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان الدم.