قبل الشتاء.. "جرعة الإنفلونزا الموسمية الوقائية" ضرورة لهذه الأسباب

وأكدوا أن أعراضها هي: (ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة، وقشعريرة وتعرق، وصداع، وسعال جافّ مستمر، وتعب وإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات)؛ مشيرين إلى أن لها مضاعفات مثل: (التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب في الأذن)؛ لذا يُنصح بأخذ لقاحات الإنفلونزا قبل موسم الشتاء؛ حتى يتم الحد من المضاعفات في حال حدوث الإصابة لا قدر الله.