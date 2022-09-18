قبل الشتاء.. "جرعة الإنفلونزا الموسمية الوقائية" ضرورة لهذه الأسباب

نبّه اختصاصيون بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة المتمثلة في أخذ الجرعة المضادة لفيروس الإنفلونزا الموسمية.
وقد جاء التنبيه مع قرب حلول موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي ينشأ معها العديد من البكتيريا والفيروسات؛ حيث أوضح الاختصاصيون أن الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة، تهاجم الجهاز التنفسي، ويصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولًا إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية.
وأكدوا أن أعراضها هي: (ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة، وقشعريرة وتعرق، وصداع، وسعال جافّ مستمر، وتعب وإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات)؛ مشيرين إلى أن لها مضاعفات مثل: (التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب في الأذن)؛ لذا يُنصح بأخذ لقاحات الإنفلونزا قبل موسم الشتاء؛ حتى يتم الحد من المضاعفات في حال حدوث الإصابة لا قدر الله.
ونوّه المختصون بأن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم العاملون في المجال الصحي، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال والحوامل.