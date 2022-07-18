بجانب تخفيض الوزن.. دراسة تكشف عن فائدة جديدة للشاي الأخضر

وقال الفريق إنه على الرغم من أن التجارب قصيرة المدى قد أظهرت أن مكملات الشاي الأخضر قللت بشكل كبير من نسبة الغلوكوز، إلا أن تناول المشروب لم يؤثر بشكل كبير على نسبة الأنسولين في الدم.