الأطفال الأكثر عرضة لها.. نصائح تخفف الحكة والتورم الناجم عن لدغة البعوض

نبّهت أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة ناديجدا ناباتكينا، من تسبب لدغة البعوض في ظهور نتوءات على الجلد مع حكة قد تطول أيام عدة.
وقالت: الأطفال والمراهقون والشباب هم أكثر عرضة لهجمات البعوض؛ لأن بشرتهم ناعمة مقارنة بكبار السن، بحسب "فيستي. رو".
وأضافت: عند دخول لعاب البعوض إلى داخل الجلد بعد اللدغة، يسبب الالتهاب؛ لأنه يحتوي على الهستامين المسؤول عن رد الفعل التحسسي، بما فيه الحكة والتورم والاحمرار.
وتابعت: في بعض الأحيان ترتفع درجة حرارة الجسم بعد لدغة البعوض، وتتضخم العقد اللمفاوية؛ لذلك في مثل هذه الحالات يجب استشارة الطبيب.
ووفقًا للأخصائية، يمكن وضع كريم مضاد للحكة على مكان اللدغة إذا كان متوفرًا في المنزل.
ولفتت إلى أن الكحول والسوائل المطهرة جيدة وملائمة جدًا في هذه الحالة؛ لأن للكحول خصائص مبردة ويمنع تلوث مكان اللدغة، كما يمكن استخدام محلول صودا الخبز القلوي في تعقيم مكان اللدغة.
وقالت: الثلج يزيل الالتهاب ويبرد المكان، كما يمكن استخدام زيت الكافور الذي يحسّن تدفق الدم في الأوعية الدموية الدقيقة، ما يقلص مساحة المنطقة المصابة.
ويمكن أيضًا استخدام مضادات الهستامين؛ حيث يُنصح باستخدام جرعة مضاعفة في حالات اللدغات الشديدة وردود الفعل التحسسية.
كما يمكن استخدام معجون الأسنان؛ لأنه يحتوي على أكسيد الزنك، الذي يخفف الالتهاب، والمنتول لأنه يبرد المكان.