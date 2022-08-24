الأطفال الأكثر عرضة لها.. نصائح تخفف الحكة والتورم الناجم عن لدغة البعوض

ولفتت إلى أن الكحول والسوائل المطهرة جيدة وملائمة جدًا في هذه الحالة؛ لأن للكحول خصائص مبردة ويمنع تلوث مكان اللدغة، كما يمكن استخدام محلول صودا الخبز القلوي في تعقيم مكان اللدغة.