غير مرخصة.. "سعود الطبية" تُحَذر: "الخلطات التجميلية" التي يروَّج لها نتائجُها "خادعة"

وجهت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، تحذيرات تتعلق بالخلطات التجميلية التي يُرَوَّج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ مبينة أن السيطرة عليها لا تتم إلا من خلال الوعي الصحي لدى الأفراد؛ خاصة أن كثيرًا من الخلطات من خلال تركيبتها الدوائية تسبب تهيجات وحساسية وتلفًا دائمًا للجلد.