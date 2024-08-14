غير مرخصة.. "سعود الطبية" تُحَذر: "الخلطات التجميلية" التي يروَّج لها نتائجُها "خادعة"

وجهت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، تحذيرات تتعلق بالخلطات التجميلية التي يُرَوَّج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ مبينة أن السيطرة عليها لا تتم إلا من خلال الوعي الصحي لدى الأفراد؛ خاصة أن كثيرًا من الخلطات من خلال تركيبتها الدوائية تسبب تهيجات وحساسية وتلفًا دائمًا للجلد.
وأوضحت المدينة على لسان مدير إدارة الخدمات الصيدلانية أماني البريكي، أن أكثر هذه المنتجات انتشارًا؛ كريمات وخلطات تفتيح البشرة ومقاومة التجاعيد التي تحتوي على مواد كيميائية غير مرخصة لذلك؛ مما يسبب أضرارًا بالغة الخطورة.
وأشارت "البريكي" إلى أن الاعتماد على منتجات وخلطات مجهولة المصدر بزعم ادعاءات تجميلية وعلاجية؛ قد تعطي نتائج خادعة لوقت قصير تتبعها مشكلات صحية تستدعي تدخلات طبية؛ مشددة على ضرورة الاعتماد على المواد والمنتجات المسجلة والمرخصة بعيدًا عن المنتجات مجهولة المصدر.