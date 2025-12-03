"الخضيري" يكشف أسرار المناعة القوية: من الزنجبيل إلى اللبن الرائب

أكّد الباحث المتخصص في المسرطنات والتغذية الصحية الدكتور فهد الخضيري أهمية بعض الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة في دعم وتعزيز المناعة، وتحسين الصحة العامة للجسم، وتحفيز أنظمة مقاومة الأمراض.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الأطعمة: العسل، والحبة السوداء، والقسط الهندي (بكميات قليلة جدًا وبدون مبالغة)، إضافة إلى البرتقال، والليمون، وفيتامين "سي" سواء الفوّار أو الكبسولات.
كما شملت توصياته الورقيات الحارة مثل الجرجير، والبصل الأخضر، والكراث، إلى جانب الثوم، والزنجبيل، والكركم، والزعتر، بالإضافة إلى الألبان الرائبة شديدة الترويب، لما لها من دور في تعزيز مناعة الجسم والوقاية من الأمراض.