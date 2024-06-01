أخصائي أمراض القلب: مشروبات الطاقة تضر الجهاز العصبي وتؤدي لتآكل الجسم

وتابع: إذا كانت عبوة مشروب الطاقة تحتوي على 150 ملغم من الكافيين؛ فإنه إذا شرب الشخص 3- 4 علب منها سيحصل على 450- 600 ملغم من الكافيين الصافي في اليوم؛ مما يؤدي إلى إرهاق الجسم بشكل كبير؛ لذلك إذا لم يدرك الناس أنهم يدمرون صحتهم بنفسهم، فيجب أن تسن تشريعات بهذا الشأن.