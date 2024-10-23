"النمر": الصيام الطويل قبل التحاليل تصرفٌ خاطئ يضرُّ بالصحة ويؤثر في دقة النتائج

حذّر الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من الصيام الطويل قبل التحاليل الطبية، حيث أشار إلى أن بعض المرضى يقومون بإجراء التحاليل بعد صيام 18 ساعة متواصلة؛ تبدأ من الساعة 8 مساءً في الليلة السابقة، وهو تصرفٌ غير صحيح.