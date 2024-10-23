"النمر": الصيام الطويل قبل التحاليل تصرفٌ خاطئ يضرُّ بالصحة ويؤثر في دقة النتائج

حذّر الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من الصيام الطويل قبل التحاليل الطبية، حيث أشار إلى أن بعض المرضى يقومون بإجراء التحاليل بعد صيام 18 ساعة متواصلة؛ تبدأ من الساعة 8 مساءً في الليلة السابقة، وهو تصرفٌ غير صحيح.
وأوضح "النمر"؛ أن هذا السلوك قد يتسبّب في الجفاف، هبوط الضغط، والدوخة؛ ما يؤثر سلباً في قدرة المريض على أداء فحص الجهد، إضافة إلى أن نتائج التحاليل تصبح غير دقيقة بسبب طول فترة الصيام.
وأكّد "النمر"؛ أن المدة الصحيحة للصيام المطلوبة قبل التحاليل هي 8 ساعات فقط، ويكون الصيام عن الطعام فقط، بينما يُسمَح بشرب الماء طوال هذه الفترة؛ لتفادي أيّ مضاعفاتٍ صحية.