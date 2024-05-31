مختصّ يحذّر: التدخين يؤثّر على أمراض المناعة الذاتية ويضاعف مخاطر الروماتيزم

وأردف: النيكوتين في السجائر يؤدّي إلى إبطاء إنتاج الخلايا المكونة للعظام، وبالتالي تقلّ كمية العظام بالجسم، كما يقلل التدخين من امتصاص الكالسيوم من الغذاء والكالسيوم الضروري لتكوين العظام، وبالتالي تكون العظام ضعيفة، ويساعد التدخين على تكسير هرمون الأستروجين في الجسم، والأستروجين مهم للبناء والحفاظ على هيكل عظمي قوي، كما أن التدخين يؤثر أيضًا على الأنسجة الهيكلية الأخرى مثل الأوتار والعضلات؛ مما يزيد من مخاطر الإصابة والمرض؛ فنسبة إصابات عضلات الكتف لدى المدخنين تقارب ضعفَيْ تلك لدى غير المدخنين، وذلك ناتج عن ضعف الأوتار لدى المدخنين، كما يرتبط التدخين أيضًا مع زيادة الشكوى من آلام أسفل الظهر ومرض الروماتويد".