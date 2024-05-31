مختصّ يحذّر: التدخين يؤثّر على أمراض المناعة الذاتية ويضاعف مخاطر الروماتيزم

حذّر طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، المدخنين من المشاكل المترتبة على صحة الجسم من آثار التدخين، مشيرًا إلى أن الباحثين يعتقدون أن التدخين يثير عمل الجهاز المناعي بطريقة خاطئة لمن لديهم استعداد وراثي للروماتويد.
وفي التفاصيل: أوضح الدكتور ضياء أن تدخين السجائر يرتبط بإنتاج عامل الروماتويد والأجسام المضادة لـ"CCP"؛ وهي أجسام مضادّة محددة وحساسة تزيد من خطر الإصابة بـ"الروماتويد".
وأضاف: أكّدت الدراسات أن التدخين يؤثّر على عدد من أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء والروماتويد وفرط الغدة الدرقية والتصلب المتعدد، خاصة إذا كان الشخص لديه استعداد وراثي للإصابة بالمرض، كما أثبتت الدراسات أن إفراط التدخين يضاعف خطر الإصابة بأمراض روماتيزمية معينة يصل إلى 13 مرة.
وقال: إن التدخين يقلّل من فعالية فيتامين "D" الذي يلعب دورًا هامًّا في بناء العظام، وبالتالي يضعف امتصاص الكالسيوم المطلوب لبناء العظام، كما يؤثر التدخين أيضًا بالسلب على كفاءة الأوعية الدموية والأعصاب، وخاصة القدمين والرجلين؛ مما يزيد من ضعف العظام وتعرُّضها للكسور؛ لذا فإن التئام كسور العظام لدى المدخنين يعد أكثر بطئًا مقارنة بغير المدخنين، كما أن أكثر العظام تأثرًا بالتدخين وأكثرها تعرضًا للهشاشة وسهولة الكسر هي العمود الفقري وعظام رأس الفخذ.
وأردف: النيكوتين في السجائر يؤدّي إلى إبطاء إنتاج الخلايا المكونة للعظام، وبالتالي تقلّ كمية العظام بالجسم، كما يقلل التدخين من امتصاص الكالسيوم من الغذاء والكالسيوم الضروري لتكوين العظام، وبالتالي تكون العظام ضعيفة، ويساعد التدخين على تكسير هرمون الأستروجين في الجسم، والأستروجين مهم للبناء والحفاظ على هيكل عظمي قوي، كما أن التدخين يؤثر أيضًا على الأنسجة الهيكلية الأخرى مثل الأوتار والعضلات؛ مما يزيد من مخاطر الإصابة والمرض؛ فنسبة إصابات عضلات الكتف لدى المدخنين تقارب ضعفَيْ تلك لدى غير المدخنين، وذلك ناتج عن ضعف الأوتار لدى المدخنين، كما يرتبط التدخين أيضًا مع زيادة الشكوى من آلام أسفل الظهر ومرض الروماتويد".
ونصح الدكتورُ ضياء جميعَ المدخنين بكافة أشكاله ومصادره بالتوقف فورًا عن التدخين، حتى يبدأ الجسم يستردّ عافيته بشكل جيد، والحرص على تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر والفواكه والخضراوات، وممارسة رياضة المشي يوميًّا بما يعادل 150 دقيقة في الأسبوع "5 أيام"؛ أي نصف ساعة يوميًّا؛ لتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى النسيج العظمي؛ ما يساعد على بناء العظام، وتجنب التحميل على العظام؛ لأن ذلك يؤدي إلى ترسب الكالسيوم والمعادن منها ما يصيبها بالهشاشة.
يشار إلى أن العالم يحتفل اليوم الجمعة 31 مايو 2024 بيوم مكافحة التدخين.