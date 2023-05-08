"جرعات البروتين الموصى بها للرياضيين".. تحديد من "الغذاء والدواء" وبدائل طبيعية

نصحت هيئة الغذاء والدواء، الرياضيين أنه توجد جرعات محددة لتناول البروتين، مشيرة إلى أن هذه الجرعات يُقسّم استهلاكها خلال اليوم، مع الحرص على شرب كميات وافرة من الماء عند تناولها.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من تناول جرعات البروتين هو بناء وتركيب الأنسجة العضلية، لافتة إلى أن الجرعات الموصى بها للرياضيين تراوح بين 1.2 و2 جرام يومياً لكل كيلوجرام من وزن الجسم، على أن تكون فترة أخذ المكمل قبل التمرين أو بعده.
ونوّهت بإمكانية الحصول على البروتين من مصادر طبيعية أيضاً، مثل اللحوم والدجاج منزوع الجلد والأسماك والبيض والبقوليات، ومنتجات الألبان.
ولفتت الهيئة، في إنفوجراف معلوماتي نشرته اليوم، إلى أنه يجب مراعاة احتياجات الجسم حسب نوع التمرين لكل شخص، وفقاً لتوصيات أخصائي التغذية أو الطبيب المختص، مشيرة إلى أن الجرعات الموصى بها هي قيم متغيرة بناءً على تحديثات التشريعات الدولية.