"جرعات البروتين الموصى بها للرياضيين".. تحديد من "الغذاء والدواء" وبدائل طبيعية

وأوضحت الهيئة أن الهدف من تناول جرعات البروتين هو بناء وتركيب الأنسجة العضلية، لافتة إلى أن الجرعات الموصى بها للرياضيين تراوح بين 1.2 و2 جرام يومياً لكل كيلوجرام من وزن الجسم، على أن تكون فترة أخذ المكمل قبل التمرين أو بعده.