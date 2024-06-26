"مدينة الملك سعود الطبية" تقدم 5 إرشادات مهمة لوالدَي الطفل المصاب بـ"طيف التوحد"

كشفت مدينةُ الملك سعود الطبية عن خمسة من أهم الإرشادات المقدمة للوالدين عند إصابة الطفل بطيف التوحد.
وقالت: يجب التعرف على المحفزات التي تجعل الطفل يهرب منها أو لها مثل "المياه والحديقة أو الابتعاد عن الضوضاء، ويجب تأمين المنزل بغض النظر عن عمر الطفل؛ وذلك بغلق الأبواب التي تؤدي إلى الخارج.
وأضافت مدينة الملك سعود الطبية: ينبغي تعليم الطفل استراتيجيات تهدئة النفس عند الضغط عليه، والحرص على أخذ الطفل قسطًا كافيًا من النوم، وإذا كان يعاني من مشاكل فيجب التحدث إلى الطبيب، ويجب الإشراف العائلي للأطفال عند السباحة.