"مدينة الملك سعود الطبية" تقدم 5 إرشادات مهمة لوالدَي الطفل المصاب بـ"طيف التوحد"

وأضافت مدينة الملك سعود الطبية: ينبغي تعليم الطفل استراتيجيات تهدئة النفس عند الضغط عليه، والحرص على أخذ الطفل قسطًا كافيًا من النوم، وإذا كان يعاني من مشاكل فيجب التحدث إلى الطبيب، ويجب الإشراف العائلي للأطفال عند السباحة.