8 آثار جانبية.. "صحة الرياض" تحذّر من التأثيرات السلبية لتناول المنشطات

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عن الآثار الجانبية لتناول المنشطات.
وأوضحت صحة الرياض، أن هناك 8 آثار جانبية لتناول المنشطات أبرزها حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو مشكلات الكبد أو الكلى؛ قد تصل إلى الفشل التام.
ولفتت في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أن المنشطات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وجلطات الدم، إضافة إلى العقم، والصلع، الضعف الجنسي لدى الرجال.
وتابعت، من الآثار السلبية الأخرى للمنشطات أنها تؤدي لنمو شعر الوجه، غلظة الصوت، وخلل في انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.
كما أن المنشطات تؤدي إلى احتباس السوائل، وزيادة نسبة الكوليسترول.