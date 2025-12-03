تقرير: 6 أخطاء شائعة نرتكبها قبل زيارة الطبيب تؤثر على نتائج التحاليل والتشخيص

عدم الالتزام بالصيام

أوضح الخبراء أن بعض تحاليل الدم، خاصة "سكر الدم أثناء الصيام والدهون (الكوليسترول والدهون الثلاثية)"، تتطلب الامتناع عن الطعام والشراب – عدا الماء – لمدة 8 إلى 12 ساعة، محذرين من أن القهوة والطعام "يرفعان ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مؤقتًا". وفي المقابل، حذّروا من تجنّب شرب الماء لأن الجفاف يصعّب سحب الدم ويغيّر النتائج.