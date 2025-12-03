تقرير: 6 أخطاء شائعة نرتكبها قبل زيارة الطبيب تؤثر على نتائج التحاليل والتشخيص

حذّر تقرير نُشره موقع "Very well Health" من ستة أخطاء شائعة يرتكبها كثير من المرضى قبل الكشف الطبي، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى "نتائج غير دقيقة للفحص" وتربك تشخيص الطبيب.
زيارة الطبيب بدون السجلات الطبية
شدد التقرير على عدم ترك "النتائج القديمة للأشعة والتحاليل" أو النظارات الطبية وأجهزة السمع في المنزل، مع ضرورة تدوين المشكلات المراد مناقشتها حتى لا ينساها المريض داخل العيادة.
عدم الالتزام بالصيام
أوضح الخبراء أن بعض تحاليل الدم، خاصة "سكر الدم أثناء الصيام والدهون (الكوليسترول والدهون الثلاثية)"، تتطلب الامتناع عن الطعام والشراب – عدا الماء – لمدة 8 إلى 12 ساعة، محذرين من أن القهوة والطعام "يرفعان ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مؤقتًا". وفي المقابل، حذّروا من تجنّب شرب الماء لأن الجفاف يصعّب سحب الدم ويغيّر النتائج.
التدخين
تجنّب التدخين لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة لمنع الارتفاعات "الخاطئة" في اختبارات الدم، مثل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.
الرياضة المكثفة
كما حذر التقرير من ممارسة التمارين المكثفة قبل 24 ساعة من زيارة الطبيب، حيث تتسبب التمارين في انخفاض مؤقت في مستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية.
إهمال تدوين الأعراض
ونبّه الخبراء إلى خطأ إهمال تسجيل الأعراض أو الأسئلة الجديدة، خاصة في الفترة التي تسبق زيارة الطبيب.
عدم تدوين قائمة الأدوية
ويحذّر الخبراء من عدم تدوين قائمة الأدوية أو عبواتها، مؤكدين أن "مراجعة جميع الأدوية جزء أساسي من فحصك الطبي"، لأنها تساعد الطبيب على اتخاذ قرارات علاجية أكثر أمانًا ودقة.