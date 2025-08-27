دراسة تحذر: موجات الحر تسرّع الشيخوخة البيولوجية بمعدل مقلق

كشفت دراسة علمية حديثة أن التعرض المتكرر لموجات الحر الناتجة عن تغير المناخ يسرع عملية الشيخوخة البيولوجية، خاصة بين العاملين في المهن اليدوية وسكان المناطق الريفية.
ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، حلل الباحثون بيانات 24922 شخصاً بالغاً في تايوان بمتوسط عمر بيولوجي 46 عاماً خلال الفترة من 2008 إلى 2022، وركزوا على التأثيرات طويلة المدى لموجات الحر، خلافاً للدراسات السابقة التي تناولت الآثار قصيرة المدى.
أظهرت النتائج أن "التعرض لأربعة أيام إضافية فقط من موجات الحر خلال عامين ارتبط بزيادة العمر البيولوجي بنحو تسعة أيام". وعرف الباحثون الشيخوخة المتسارعة بأنها الفارق بين العمر البيولوجي والعمر الزمني.
وحذر الدكتور كوي قوه من جامعة هونغ كونغ قائلاً: "إذا استمر التعرض لموجات الحرّ لعدة عقود، فإن التأثير الصحي سيكون أكبر بكثير".
وأكدت الدراسة أن العمال اليدويين والمجتمعات ذات استخدام محدود لأجهزة التكييف كانوا الأكثر تضرراً.