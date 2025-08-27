دراسة تحذر: موجات الحر تسرّع الشيخوخة البيولوجية بمعدل مقلق

ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، حلل الباحثون بيانات 24922 شخصاً بالغاً في تايوان بمتوسط عمر بيولوجي 46 عاماً خلال الفترة من 2008 إلى 2022، وركزوا على التأثيرات طويلة المدى لموجات الحر، خلافاً للدراسات السابقة التي تناولت الآثار قصيرة المدى.