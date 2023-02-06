احذرها بشدة.. 6 "تقليعات" للصحة والجمال تؤثر سلباً في أسنانك

وأوضحت قائلة: "المحتوى العالي من السكر الذي يأتي من هذه العصائر بعد شربها يوميا يمكن أن يضعف مينا الأسنان ويؤدي إلى التسوس، كما أن البكتيريا الموجودة على الأسنان بعد شرب العصير قد تؤدي إلى تهيج اللثة وإصابتها بالأمراض".