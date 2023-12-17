شبهته بـ"أبو الهول".. مستشارة أسرية: هذه نصيحتي لزوجة الرجل الصامت دائمًا

وكشفت السعد أسباب الملل والفتور في العلاقة الزوجية، واعتقاد بعض الأزواج أن أي مناقشة ستؤدي لزيادة الخلافات، وأن الغضب سيؤدي لنتيجة سلبية، أو الزوجة التي شخصيتها قوية ومتحدثة يشعر الرجل بعجزه عن الكلام، لأنه يخشى انتقادها له، فيتحاشى الحديث معها ويَصمت أحيانًا الرجل عندما يكون متضايقاً من موقف يتعلّق بزوجته ولا يريد المشكلة تزداد، أو يكون الزوج نرجسيًا فيقوم بالصمت العقابي.