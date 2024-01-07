"د" في السلمون وأشعة الشمس.. 5 فيتامينات يحتاجها الجسم شتاءً توضحها "الصحة"

وتابعت: "فيتامين (د) في السلمون والكبد وصفار البيض أو عن طريق التعرض للشمس من الساعة 10:00- 12:00 ظهرًا، وفيتامين (هـ) في المكسرات والزيوت النباتية والكبد وصفار البيض".