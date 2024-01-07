"د" في السلمون وأشعة الشمس.. 5 فيتامينات يحتاجها الجسم شتاءً توضحها "الصحة"

كشفت وزارة الصحة؛ ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، عن أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء.
ودعت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى تعزيز الصحة بأهم الفيتامينات لمواجهة الشتاء؛ مشيرة إلى 5 فيتامينات، أولها الزنك الذي يتواجد في اللحوم الحمراء والدواجن والفول.
وأضافت: يتواجد "فيتامين (سي) في الحمضيات والتوت والبروكلي والفلفل البارد، وفيتامين (أ) في الأسماك الزيتية ومنتجات الألبان المدعمة والورقيات الخضراء".
وتابعت: "فيتامين (د) في السلمون والكبد وصفار البيض أو عن طريق التعرض للشمس من الساعة 10:00- 12:00 ظهرًا، وفيتامين (هـ) في المكسرات والزيوت النباتية والكبد وصفار البيض".
وحثت المديرية، على أهمية مراجعة وسؤال الطبيب قبل إضافة أي من المكملات إلى النظام الغذائي.