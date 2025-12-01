"الصحة العالمية" توصي بأدوية "GLP-1" لعلاج السمنة: أداة فعالة ومشروطة الأثر

وفي أول إرشادات تنشرها المنظمة حول هذا النوع من العلاجات، أشارت إلى إمكانية استخدامها من قِبل البالغين – باستثناء النساء الحوامل – لعلاج السمنة على المدى الطويل، لكنها شددت على أن التوصية "مشروطة"، نظرًا للحاجة إلى مزيد من البيانات حول الفاعلية والسلامة طويلة الأجل.