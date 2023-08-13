تحذير.. لا تشرب القهوة نهائيًّا بعد استيقاظك مباشرة

وأضاف: "كلما استيقظت لفترة أطول، فإن المادة تتراكم وتساعدك على الشعور بالنعاس، لكن الكافيين يوقف عمل مستقبلات الأدينوزين في الدماغ مما يبقيك يقظًا، وهذا السبب يجعل النوم في الوقت المناسب مهمة شاقة ليلًا".