دوام عمل ليلي.. دراسة: نظام تنظيف الدماغ من السموم أثناء النوم يحمي من الخرف

ويُعتبر النظام الغليمفاوي مسؤولًا عن نقل الفضلات من خلايا الدماغ إلى مجرى الدم عبر السائل الدماغي الشوكي، على الرغم من أن الدماغ لا يحتوي على أوعية لمفاوية تقليدية. وقد تم اكتشاف هذا النظام قبل أكثر من اثني عشر عامًا، وأظهرت الدراسات أن نشاطه يزداد أثناء النوم، مما يساعد على طرد الفضلات مثل بروتين بيتا أميلويد (Aβ) المسؤول عن تكوين لويحات في الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر.