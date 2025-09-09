دوام عمل ليلي.. دراسة: نظام تنظيف الدماغ من السموم أثناء النوم يحمي من الخرف

يمتلك دماغ الإنسان نظامًا فريدًا للتخلص من النفايات والسموم يُعرف بالنظام الغليمفاوي، والذي يكون في ذروة نشاطه أثناء النوم.
ووفقًا لتقرير على موقع Medical Xpress، قد يؤدي اضطراب النوم إلى إبطاء عملية إزالة السموم من الدماغ، مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف. وتشير الأبحاث إلى أن النوم الجيد يعزز عمل هذا النظام، فيقلل من احتمالية تطور أمراض مثل الزهايمر.
ويُعتبر النظام الغليمفاوي مسؤولًا عن نقل الفضلات من خلايا الدماغ إلى مجرى الدم عبر السائل الدماغي الشوكي، على الرغم من أن الدماغ لا يحتوي على أوعية لمفاوية تقليدية. وقد تم اكتشاف هذا النظام قبل أكثر من اثني عشر عامًا، وأظهرت الدراسات أن نشاطه يزداد أثناء النوم، مما يساعد على طرد الفضلات مثل بروتين بيتا أميلويد (Aβ) المسؤول عن تكوين لويحات في الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر.
وقال باحثون إن "تراكم بروتين Aβ بسبب قلة النوم قد يكون عاملًا رئيسيًا في زيادة خطر الإصابة بالخرف"، موضحين أن مستويات هذا البروتين ترتفع أثناء اليقظة وتنخفض بسرعة أثناء النوم، إلا أن بعض الأبحاث الحديثة على الفئران أظهرت عكس ذلك، ما أثار نقاشًا حول نشاط النظام الغليمفاوي في فترات النهار.
كما بينت تجارب على البالغين أن ليلة واحدة من الحرمان الكامل من النوم تزيد من كمية بروتين Aβ في منطقة الحُصين المسؤولة عن الذاكرة، مما يدعم فكرة أن النوم يسهم في تنقية الدماغ من السموم.
وتبقى كيفية عمل هذا النظام في جسم الإنسان مجالًا للبحث، لكن الأبحاث الحالية تؤكد بوضوح على أهمية النوم الجيد في حماية صحة الدماغ وتقليل مخاطر الخرف.