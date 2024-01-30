مع انتشار النصائح بشربها.. هل "العصائر الخضراء" مفيدة حقًا؟

ويتم صنع "العصائر الخضراء" من الخضروات الكاملة، لذلك يمكن أن تكون مصدرًا جيدًا للألياف، وكذلك العناصر الغذائية، لكن من الأفضل أن تصنعها بنفسك، فقد تحتوي العصائر المتوفرة تجاريًا على الكثير من العصير، وعدد قليل جدًا من الفواكه أو الخضار الكاملة.