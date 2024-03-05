ليست مجرد زيادة دهون.. "صحة القصيم": السمنة تسبب العديد من الأمراض للبالغين والصغار

أوضحت "صحة القصيم" أن السمنة ليست مجرد زيادة دهون، لكنها قد تتسبب أيضًا في الإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.
وأضافت "الصحة" أن من أبرز الأمراض التي تُسَببها السمنة: ارتفاع كوليسترول الدم، والمشاكل في المفاصل، والمرارة، ومشكلات كبرى في التنفس.
وحذّرت من أن السمنة قد تسبب للأطفال مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب وضعف الثقة بالنفس، ومشاكل اجتماعية مثل التعرض للتنمر، واستمرارها لبعد مرحلة البلوغ.
وأكدت في إنفوجرافيك لها، أن 20% من سكان المملكة في العام 2019 من عمر 18 عام فأكثر مصابون بالسمنة.