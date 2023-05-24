الصوت الخشن يمكن أن يكون علامة على أمراض خطيرة

هذا وقالت طبيبة أمراض القلب إرينا بولياكوفا؛ في حديثٍ أدلت به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن الأمراض الشائعة جداً يمكن حتى أن تكون لها عواقب سلبية غير متوقعة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المألوف الذي غالباً ما يحدث لدى البالغين إلى العمى.