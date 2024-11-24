5 خطوات لوقاية كبار السن من الإنفلونزا ومضاعفاتها.. "صحي القصيم" يوضح

وأشار "صحى القصيم" إلى 5 خطوات تساعد في الوقاية هي: "الحصول على اللقاح الموسمي للإنفلونزا، وتجنّب الاتصال الوثيق مع مرضى الإنفلونزا، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتنظيف وتطهير الأسطح التي تكرر لمسها، وعدم لمس العينين أو الأنف أو الفم".