5 خطوات لوقاية كبار السن من الإنفلونزا ومضاعفاتها.. "صحي القصيم" يوضح

كشف تجمع القصيم الصحي عن 5 خطوات تساعد كبار السن في وقاية كبار السن من الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الإنفلونزا تعد أكثر خطورة على كبار السن لأسباب؛ منها ضعف جهازهم المناعي مع تقدم السن، واحتمالية إصابتهم بحالات صحية أخرى قد تزيد من خطر تعرضهم لمضاعفات الإنفلونزا.
وأشار "صحى القصيم" إلى 5 خطوات تساعد في الوقاية هي: "الحصول على اللقاح الموسمي للإنفلونزا، وتجنّب الاتصال الوثيق مع مرضى الإنفلونزا، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتنظيف وتطهير الأسطح التي تكرر لمسها، وعدم لمس العينين أو الأنف أو الفم".