باحث سعودي: الصيام النهاري المشابه لصيام رمضان يحقق أفضل الفوائد الصحية

أكد البروفيسور أحمد بن سالم باهمام، أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم بجامعة الملك سعود، أن الصيام النهاري المتقطع المشابه للصيام الإسلامي يُعد من أفضل أنماط الصيام المتقطع من حيث الفوائد الصحية، وذلك وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Clinical Nutrition.
وأوضح باهمام أن الدراسة الإكلينيكية قارنت بين ثلاثة أنظمة غذائية استمرت لمدة ثلاثة أشهر، شملت: صيامًا نهاريًا مبكرًا من 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، وصيامًا متأخرًا من 12 ظهرًا حتى 8 مساءً، وتقييد السعرات فقط دون صيام من 8 صباحًا حتى 8 مساءً.
وبيّنت النتائج أن المجموعات الثلاث فقدت وزنًا متقاربًا، غير أن مجموعة الصيام النهاري المبكر تفوقت في عدد من المؤشرات الصحية، من أبرزها انخفاض أكبر في نسبة الدهون، وتحسن في مؤشرات التمثيل الغذائي والعمر الأيضي، إلى جانب انخفاض ضغط الدم الانبساطي وتحسن مستوى سكر الدم الصيامي.
وأوضح الباحث أن “الصيام النهاري المبكر يعني تناول وجبة في وقت مبكر من النهار، ثم الصيام حتى العصر أو قبل المغرب، وهو يشبه صيام شهر رمضان، وقد أثبت فعالية صحية أكبر من الصيام المسائي”، مشيرًا إلى أن تناول الطعام في النهار فقط يدعم الساعة البيولوجية للجسم، ويزيد من حساسية الإنسولين وحرق الدهون، مما ينعكس إيجابًا على ضغط الدم ومستويات السكر.
واختتم باهمام بالتأكيد على أن نتائج الدراسة تتوافق مع الصيام الإسلامي (من الفجر حتى المغرب)، الذي يمثل نموذجًا طبيعيًا لصيام صحي ومتوازن.
نُشرت الدراسة ضمن بحثٍ بعنوان Cresnovar et al., 2025 في مجلة Clinical Nutrition.