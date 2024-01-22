في موسم نزلات البرد.. 5 أطعمة تخفف من "انسداد الأنف"

بالإضافة إلى كونه مُحليًا طبيعيًّا لذيذًا، فالعسل يعتبر علاجًا طبيعيًّا شائعًا منذ آلاف السنين بفضل خصائصه المضادة للأكسدة وللالتهابات والفيروسات والبكتيريا.