"تحتاج للفحص والعلاج الطارئ".. "علامة خطيرة" على أن الكبد تعرّض لأضرار بالغة

مع تناول كميات كبيرة من الكحوليات يتضرّر الكبد بشدّة، والجزء الصعب في هذه الحالة هو إحجامها عن إظهار الأعراض، ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد علامات حمراء يجب الانتباه إليها.
فالقَيْء الدموي هو أحد العلامات الدالة على تعرض الكبد لضرر شديد، وبمجرد تعرض العضو "لأضرار بالغة"، قد تحدث مجموعة كبيرة من الأعراض الخطيرة بما في ذلك القيء الدموي؛ وفقًا لـNHS البريطانية.
وقد يكون القيء سائلًا أو أكثر صلابة، أو يشبه حبيبات القهوة.
هذه العلامة الحمراء لا "تحتاج إلى فحص" فقط، ولكنها قد تحتاج أيضًا إلى "علاج طارئ"؛ حيث يمكن، وفق روسيا اليوم، أن تعاني من قيء الدم إلى جانب العلامات التي تشمل الشعور بتوعُّك بشكل عام، والارتباك، والشعور بالإغماء أو الدوار، والتنفس السريع أو الضحل، جلد بارد، رطب، شاحب، الشعور بألم في البطن، ووجود براز أسود.
ويوضح صندوق الكبد البريطاني أن القيء الدموي يمكن أن يحدث بسبب النزيف الداخلي. وتلاحظ الجمعية الخيرية أن "النزيف الداخلي الناتج عن تلف الكبد غالبًا ما يُلاحظ أولًا في البراز القطراني الداكن جدًّا أو الأسود "malena" وقيء الدم".
وتميل هذه العلامة الخطيرة إلى الظهور في المراحل المتأخرة من مرض الكبد، المعروف باسم تليف الكبد.
وخلال هذه المرحلة يصبح الكبد متندّبًا بشكل كبير وقد لا يعمل بشكل صحيح.
ولحسن الحظ هناك مرحلتان أخريان - وهما: مرض الكبد الدهني الكحولي، والتهاب الكبد الكحولي- تسبقان هذه الحالة المخيفة.
وعلى الرغم من أن ARLD لا تظهر دائمًا الأعراض، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر، بما في ذلك الشعور بالمرض، وفقدان الوزن، وفقدان الشهية، واصفرار بياض العينين أو الجلد "اليرقان"، وتورم في الكاحلين والبطن، وارتباك أو خمول، وتقيؤ الدم أو خروج الدم في البراز.