"تحتاج للفحص والعلاج الطارئ".. "علامة خطيرة" على أن الكبد تعرّض لأضرار بالغة

هذه العلامة الحمراء لا "تحتاج إلى فحص" فقط، ولكنها قد تحتاج أيضًا إلى "علاج طارئ"؛ حيث يمكن، وفق روسيا اليوم، أن تعاني من قيء الدم إلى جانب العلامات التي تشمل الشعور بتوعُّك بشكل عام، والارتباك، والشعور بالإغماء أو الدوار، والتنفس السريع أو الضحل، جلد بارد، رطب، شاحب، الشعور بألم في البطن، ووجود براز أسود.