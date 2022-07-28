دراسة: تناول هذه الأطعمة يوميًّا يسبب الخرف

وأشارت إلى أن "الباحثين يرون أن السبب في ذلك الارتباط، هو أن الأطعمة المعالجة تحتوي على الكثير من السكر، وقد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو الالتهابات، وهو ما يمكن أن يكون ضارًّا بصحة الدماغ على المدى الطويل".