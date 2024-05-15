4 أسباب وراء انخفاضه في الجسم.. مختصة تكشف متى وكيف نتناول مكملات الحديد

وتذكر: "قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من صعوبة في امتصاص الحديد من الأمعاء؛ بسبب جراحة ما بعد البدانة، والاضطرابات الهضمية، ومرض الأمعاء الالتهابي، والتهاب المعدة الأكثر شيوعًا مع تقدم العمر".