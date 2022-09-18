وداعًا للألزهايمر والخرَف.. "أطعمة ومشروبات مدهشة" تحفظ لك عقلك!

• بحسب بحث منشور في جامعة RUSH، فإن مركبًا في الفراولة يسمى بيلارجونيدين، مفيد جدًّا لصحة الدماغ؛ حيث إنه يرتبط بتقليل بروتينات تاو، التي تعتبر واحدة من السمات المميزة لمرض ألزهايمر.

• لا يوجد ما يكفي من الأدلة لتحديد عدد حبات الفراولة التي يحتاج الشخص لتناولها لتحقيق فائدة للدماغ؛ ولكن على الأرجح فإن تناول نصف كوب يوميًّا من الفاكهة الحلوة، أمر جيد للغاية.