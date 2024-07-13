"القاتل الصامت".. "عِشْ بصحة": قياسك لضغط الدم يساعد على اكتشاف المرض مبكرًا

نصحت الصحة بضرورة قياس ضغط الدم بشكل دوري للاكتشاف المبكر للمرض حال الإصابة به، ومعرفة الوضع الصحي للسيطرة عليه والتحكم فيه.
وأضافت منصة "عش بصحة" التوعوية: أن 46% من الأشخاص حول العالم يتسلّل إليهم ارتفاع ضغط الدم بصمت ودون أي أعراض.
ووصفت المرض بأنه "القاتل الصامت"؛ كونه بدون أعراض في معظم الأحيان ودوره الكبير في زيادة المخاطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وقدمت الصحة مجموعة من الإرشادات لقياس ضغط الدم بشكل منتظم تشمل تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل 30 دقيقة من القياس، والجلوس في وضعية مريحة، وعدم التحدث أثناء القياس، وتكون وضعية الكوع بالقرب من مستوى القلب.