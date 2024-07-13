"القاتل الصامت".. "عِشْ بصحة": قياسك لضغط الدم يساعد على اكتشاف المرض مبكرًا

وقدمت الصحة مجموعة من الإرشادات لقياس ضغط الدم بشكل منتظم تشمل تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل 30 دقيقة من القياس، والجلوس في وضعية مريحة، وعدم التحدث أثناء القياس، وتكون وضعية الكوع بالقرب من مستوى القلب.