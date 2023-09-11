نتيجة صادمة في تجارب على الفئران.. فيتامينات E وC محفزات لمرض خطير!

وتشير مجلة The Journal of Clinical Investigation، إلى أنه وفقًا للباحثين فإن هذه المخاطر تتميز بها فيتامينات E وC، حيث اتضح للباحثين أن زيادة تركيزهما في الجسم يحفز نمو أوعية دموية جديدة، ما يؤدي إلى تشبع الأنسجة بالأكسجين.