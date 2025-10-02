"الخضيري" ينفي شائعة سُمية حبة البركة: "٧ حبات لا تكفي حتى لتجاوز اللثة"

نفى أستاذ وعالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ما يُتداول حول أن تناول أكثر من سبع حبات من حبة البركة قد يكون سامًّا ومضرًا للكبد ولجسم الإنسان، مؤكدًا أن هذه المعلومة "غير صحيحة وغير علمية وغير منطقية".
وأوضح "الخضيري" عبر رده على أحد الاستفسارات أن الدراسات والأبحاث تشير إلى أن أقل كمية فعالة للاستفادة من حبة البركة تبدأ من جرامين تقريبًا، مضيفًا أن "٧ حبات لا تتجاوز اللثة أصلًا"، في إشارة إلى ضآلة الكمية.
وأشار إلى أن أصل هذه المعلومة الخاطئة يعود إلى سوء فهم أو نقل خاطئ عن ابن القيم، مؤكدًا أهمية الرجوع إلى المصادر العلمية والطبية الموثوقة عند تداول المعلومات الصحية.