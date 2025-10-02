"الخضيري" ينفي شائعة سُمية حبة البركة: "٧ حبات لا تكفي حتى لتجاوز اللثة"

وأوضح "الخضيري" عبر رده على أحد الاستفسارات أن الدراسات والأبحاث تشير إلى أن أقل كمية فعالة للاستفادة من حبة البركة تبدأ من جرامين تقريبًا، مضيفًا أن "٧ حبات لا تتجاوز اللثة أصلًا"، في إشارة إلى ضآلة الكمية.